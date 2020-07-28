RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президенту банку "Аркада"
повідомили про підозру,...

Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03

Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" повідомили про підозру, проходять обшуки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90097
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:03

Поливода- мошейник, соорудил «пирамиду« из денег инвесторов
«Эврики», «Патриотики». Обманными схемами вывел деньги в сумме 50 миллионов в офшор и слег в больничку, что-бы спрятаться от правоохранительных органов.
lialkaolena
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку повідомили, коли очікують відновлення...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 22:04
1 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 22:05
tigr-uu
В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві
R2 » П'ят 07 сер, 2020 17:57
1 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 17:58
Ynker
У "Слузі народу" повідомили, коли казино зможуть запрацювати
R2 » Вів 28 лип, 2020 10:02
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 10:02
KTB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89056)
04.09.2020 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.