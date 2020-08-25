Незабаром після серпневого зростання акції американського технологічного гіганта Apple обвалилися в ціні, що призвело до рекордного падіння капіталізації в історії.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36
За добу власники Apple втратили 180 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За добу власники Apple втратили 180 млрд доларів.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36
А когда в десятки раз росло на выкупе с печатного станка, все устраивало.
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