RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За добу власники Apple
втратили 180 млрд доларів

За добу власники Apple втратили 180 млрд доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36

За добу власники Apple втратили 180 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром після серпневого зростання акції американського технологічного гіганта Apple обвалилися в ціні, що призвело до рекордного падіння капіталізації в історії.

Дивися повний текст За добу власники Apple втратили 180 млрд доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90097
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36

А когда в десятки раз росло на выкупе с печатного станка, все устраивало.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21723
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:... 1, 2
R2 » Сер 02 вер, 2020 11:08
12 761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 22:53
kolodka_eduard
Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд
R2 » Вів 25 сер, 2020 19:12
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 21:45
svyatoslav_hromyak
ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації...
R2 » Сер 19 сер, 2020 13:38
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 13:38
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89056)
04.09.2020 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.