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Ціна на газ в Україні зросте,
але буде найнижчою за...

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10

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