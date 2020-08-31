Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., Ragnar і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|