Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:01
Если она возростёт, так она ниже сегодня. У нас своя, мэстная нэзалэжная математика. :-) Хорошо жить в Украине, в цирк ходить не надо. :-)
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:04
Речь идёт о цене газа без распределения и транспортировки.Общая цена,которую платит потребитель может выйти на 8гривен.Вот для чего нужно было разделение.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:16
Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Не так добре з грошима, як погано без них.
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