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Ціна на газ в Україні зросте,
але буде найнижчою за...

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10

Новости при клоунах стали веселее
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:01

Если она возростёт, так она ниже сегодня. У нас своя, мэстная нэзалэжная математика. :-) Хорошо жить в Украине, в цирк ходить не надо. :-)
finuser382
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:04

Речь идёт о цене газа без распределения и транспортировки.Общая цена,которую платит потребитель может выйти на 8гривен.Вот для чего нужно было разделение.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:16

Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...

В серпні можна було запастись по 4,5 грн, а зараз:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:53

Фокусники, блеать. Цена на газ уменьшилась, но потребители стали платить за куб больше :)
Раньше платили условно по 6,80грн, а сейчас 4,50 + 2,50 = 7грн и это только летом. Осенью будет выходить и по 10-12грн.
Я ж так понимаю, если снизят стоимость газа в 2-3 раза и разобьют на 10 отдельных платежей, то все мы потребители вообще без трусов останемся.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:18

Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...

  Ой+ написав:В серпні можна було запастись по 4,5 грн

На рынке "Шмыгалевский" газ продавали по 4,5 + доставка. Т.е. фактически, по 6+ грн.за куб, что примерно 225 долларов.
Да и то, только при условии заключения долгосрочного договора на ГОД.
Это в то время, когда на так называемых "европейских хабах" газ продавался по 80-100 дол. :idea:, а в украинских газовых хранилищах газа было столько, что даже если не закупать "из европы", то при годовой украинской газодобыче 21 и потреблении 27, стране имеющихся запасов+текущая газодобыча, хватит на 3 года.

Клоуны-аферисты оказались хуже бандитов. Те, хоть с прибылей воровали :twisted:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:33

  EKO написав:газ продавали по 4,5 + доставка

Ехал я из одной страны в другую, расстояние что-то 1200+ км, цена билета $50.
Дальше, ехал поездом по Украине, расстояние что-то 500+ км, цена билета $20.
А потом к старикам в деревне. На такси. Расстояние 15км, цена проезда $10.

Это к слову о стоимости доставки.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:43

  Евгений Н. написав:Фокусники, блеать. Цена на газ уменьшилась, но потребители стали платить за куб больше :)
Раньше платили условно по 6,80грн, а сейчас 4,50 + 2,50 = 7грн и это только летом. Осенью будет выходить и по 10-12грн.
Я ж так понимаю, если снизят стоимость газа в 2-3 раза и разобьют на 10 отдельных платежей, то все мы потребители вообще без трусов останемся.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Но как звучит слоган!
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр

Есть необходимость определять национальность лохотронщика?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:57

наглая ложь...
Тракторист
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