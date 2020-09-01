Ціна на газ в Україні зросте, але при цьому все одно буде найнижчою за останні п'ять років.
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:01
Если она возростёт, так она ниже сегодня. У нас своя, мэстная нэзалэжная математика. :-) Хорошо жить в Украине, в цирк ходить не надо. :-)
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:04
Речь идёт о цене газа без распределения и транспортировки.Общая цена,которую платит потребитель может выйти на 8гривен.Вот для чего нужно было разделение.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:16
Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:53
Фокусники, блеать. Цена на газ уменьшилась, но потребители стали платить за куб больше
Раньше платили условно по 6,80грн, а сейчас 4,50 + 2,50 = 7грн и это только летом. Осенью будет выходить и по 10-12грн.
Я ж так понимаю, если снизят стоимость газа в 2-3 раза и разобьют на 10 отдельных платежей, то все мы потребители вообще без трусов останемся.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:18
Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
На рынке "Шмыгалевский" газ продавали по 4,5 + доставка. Т.е. фактически, по 6+ грн.за куб, что примерно 225 долларов.
Да и то, только при условии заключения долгосрочного договора на ГОД.
Это в то время, когда на так называемых "европейских хабах" газ продавался по 80-100 дол. , а в украинских газовых хранилищах газа было столько, что даже если не закупать "из европы", то при годовой украинской газодобыче 21 и потреблении 27, стране имеющихся запасов+текущая газодобыча, хватит на 3 года.
Клоуны-аферисты оказались хуже бандитов. Те, хоть с прибылей воровали
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:33
Ехал я из одной страны в другую, расстояние что-то 1200+ км, цена билета $50.
Дальше, ехал поездом по Украине, расстояние что-то 500+ км, цена билета $20.
А потом к старикам в деревне. На такси. Расстояние 15км, цена проезда $10.
Это к слову о стоимости доставки.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:43
Но как звучит слоган!
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за останні п'ять років - прем'єр-міністр
Есть необходимость определять национальность лохотронщика?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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