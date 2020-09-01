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Ціна на газ в Україні зросте,
але буде найнижчою за...

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:45

За счет разделения платежей Слугам можно доложить хозяевам об увеличении тарифов и уменьшении субсидий, а народу - об уменьшении цен. Но газ 95% зимой качается. Почему люди должны платить за его доставку равномерно в течении года?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:50

  ygn написав:За счет разделения платежей Слугам можно доложить хозяевам об увеличении тарифов и уменьшении субсидий, а народу - об уменьшении цен. Но газ 95% зимой качается. Почему люди должны платить за его доставку равномерно в течении года?

платите по факту предоставления услуг как это и предусмотрено украинским законодательством...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:55

  Ой+ написав:В серпні можна було запастись по 4,5 грн, а зараз:


Может думают, что раз людям дорого по 4.5 грн, то если поставить цену 6 грн, с возможность оптом заранее по 5 грн набрать, то люди побегут скупать газ по 5 грн. Плюс абонплата на доставку :D

Продавцы часто так делают - ставят цену в 3-4 раза дороже. А потом "со скидками" продают. Главное чтобы конкурентов не было, а то дураков не будет.
Амвросий
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