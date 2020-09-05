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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 00:45
За счет разделения платежей Слугам можно доложить хозяевам об увеличении тарифов и уменьшении субсидий, а народу - об уменьшении цен. Но газ 95% зимой качается. Почему люди должны платить за его доставку равномерно в течении года?
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:50
платите по факту предоставления услуг как это и предусмотрено украинским законодательством...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:55
Может думают, что раз людям дорого по 4.5 грн, то если поставить цену 6 грн, с возможность оптом заранее по 5 грн набрать, то люди побегут скупать газ по 5 грн. Плюс абонплата на доставку
Продавцы часто так делают - ставят цену в 3-4 раза дороже. А потом "со скидками" продают. Главное чтобы конкурентов не было, а то дураков не будет.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:29
Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
Народ, не переймайтесь ви так!
Накопичуйте борги за комуналь, де можна. Платіть тільки ОСББ, якщо у вас є, бо знаєте куди йдуть ті грощі.
За інші борги не переймайтесь!
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни і борги згорять в гіпері.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять
Головне, щоб ви залишились живі і здорові!
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:39
долги не "сгорят" даже в случае ядерной войны. Они могут сгореть по сроку давности, чтобы этого не произошло их реструктуризируют.
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