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Ціна на газ в Україні зросте,
але буде найнижчою за...

Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:45

За счет разделения платежей Слугам можно доложить хозяевам об увеличении тарифов и уменьшении субсидий, а народу - об уменьшении цен. Но газ 95% зимой качается. Почему люди должны платить за его доставку равномерно в течении года?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:50

  ygn написав:За счет разделения платежей Слугам можно доложить хозяевам об увеличении тарифов и уменьшении субсидий, а народу - об уменьшении цен. Но газ 95% зимой качается. Почему люди должны платить за его доставку равномерно в течении года?

платите по факту предоставления услуг как это и предусмотрено украинским законодательством...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:55

  Ой+ написав:В серпні можна було запастись по 4,5 грн, а зараз:


Может думают, что раз людям дорого по 4.5 грн, то если поставить цену 6 грн, с возможность оптом заранее по 5 грн набрать, то люди побегут скупать газ по 5 грн. Плюс абонплата на доставку :D

Продавцы часто так делают - ставят цену в 3-4 раза дороже. А потом "со скидками" продают. Главное чтобы конкурентов не было, а то дураков не будет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:29

Re: Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за...

Народ, не переймайтесь ви так!

Накопичуйте борги за комуналь, де можна. Платіть тільки ОСББ, якщо у вас є, бо знаєте куди йдуть ті грощі.

За інші борги не переймайтесь!
Даю 99% гарантію, що через рік не буде такої країни і борги згорять в гіпері.
1% даю на приліт іншопланетян і те, що вони все швидко на планеті пофіксять :)

Головне, щоб ви залишились живі і здорові!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:39

долги не "сгорят" даже в случае ядерной войны. Они могут сгореть по сроку давности, чтобы этого не произошло их реструктуризируют.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:42

  Grover написав:
  EKO написав:газ продавали по 4,5 + доставка

Ехал я из одной страны в другую, расстояние что-то 1200+ км, цена билета $50.
Дальше, ехал поездом по Украине, расстояние что-то 500+ км, цена билета $20.
А потом к старикам в деревне. На такси. Расстояние 15км, цена проезда $10.

Это к слову о стоимости доставки.


Опять старые байки из подбитого крыголама? :roll:

Даже дети в яслях уже знают, что в Полтаве, Днепре или Харькове, газа "из Словакии" и тем более из Роттердама, отродясь не бывало. Все - свое, местное, максимум отобранное из транзитной трубы из страны-агрессора.
Никакой доставки из "европы" в реальности не существует, это чистый виртуал и схематоз, для заработка узкого круга избранных "людей".
А если в случае доставки по Украине, то все что дороже 30-50 коп - это сверхприбыли. Не бывает так, чтобы у одних поставщиков в Мариуполе и Киеве было 20-30 коп, а в других городах эта же самая услуга доставки была в 4-5 раз дороже.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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