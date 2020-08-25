Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує надати податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.
Дивися повний текст Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:26
Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:26
Имхо, государству прежде чем запускать свою мерзкую потную лапу в карманы к гражданам хорошо - бы давать что-то взамен налогов. Они и в западных странах превратились в инструмент для содержания быдла а здесь и вовсе - всё пойдет в карман чиновникам, на шлюх и кокаин
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:50
Ось останнє підтримую.
Кажуть, що іліта саме через нього підхватила ковід!
Так що побільше "виділене" слово для іліти і побільше там різних цікавих штук
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