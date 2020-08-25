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Данилишин пропонує відкрити
податківцям банківську таємницю

Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:26

Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю

Пропонуємо до обговорення:
Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує надати податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.

Дивися повний текст Данилишин пропонує відкрити податківцям банківську таємницю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:26

Имхо, государству прежде чем запускать свою мерзкую потную лапу в карманы к гражданам хорошо - бы давать что-то взамен налогов. Они и в западных странах превратились в инструмент для содержания быдла а здесь и вовсе - всё пойдет в карман чиновникам, на шлюх и кокаин
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:50

  vladkokovlad007 написав:Имхо, государству прежде чем запускать свою мерзкую потную лапу в карманы к гражданам хорошо - бы давать что-то взамен налогов. Они и в западных странах превратились в инструмент для содержания быдла а здесь и вовсе - всё пойдет в карман чиновникам, на шлюх и кокаин

Ось останнє підтримую.
Кажуть, що іліта саме через нього підхватила ковід!
Так що побільше "виділене" слово для іліти і побільше там різних цікавих штук :)
change_pm
 
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