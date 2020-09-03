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криптовалютная биржа. прием крипт Ищу партнеров, инвесторов. криптовалютная биржа. прием крипт + Додати

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:28 Ищу партнеров, инвесторов. криптовалютная биржа. прием крипт Есть разработанная и запущенная (в UA) криптовалютная биржа.

Пока рекламы не давали. Есть небольшая активность обменок которые работают через биржу.



Возможности:

- Подключены основные криптовалюты: btc, ltc, eth, bsv, bch, xmr, erc-20 токены

- Подключен прием платежей с карты (2 разных процессинга)

- Есть встроенный мерчант аккаунт ( прием платежей, когда биржа выступает процессингом, как paypal например ). Есть плагины под основные CMS.

- Есть маржиналка. (нету ликвидности пока для ее включения).

- Реализована поддержка landing/funding ( дать деньги в пользование для маржиналки под % ). Такое есть только у больших бирж типа bitfinex, ...

- Есть все типы ордеров. limit, market, stop limit, stop market, stop trailing, conditional. Опции hidden, fill or kill, post only, fix total, market order max price, ....

- Подключен бот в телеграм.

- Биржа прямо из интерфейса может создавать пользовательские ERC20 токены и создавать private user market (пока в dev).

- Работаем над фьючерсами. Пока только SWAP торговля.

- Рефералка, бонусная программа, двухфакторка ... все это есть.



Из крутых нюансов:

- Биржа создавалась для продажи так называемых white-label (то есть движек можно запускать под разными интерфейсами).

- Есть мульти-язычность и все адаптивно работает в браузерах на мобильниках.

- Есть свой агрегатор ликвидности. Ордера в синке могут закрываться на других биржах (bitfinex, binance, ...). Так кстати начинал bitfinex.

- Мерчант аккаунт позволяет иметь множество магазинов, делать дизайн инвойса и выставлять их через web и/или API.

- Есть полноценное API для торговли. Websocket и REST.





На чем можно зарабатывать:

- Комиссии от торговых операций.

- На комиссиях при приеме платажей для интернет магазинов.

- На комиссиях при вводе-выводе крипты и фиата.

- От продажи движка целиком.

- Продажа white label (аренда). (от клиента нужен только домен, логотип brand name, ...).

- Листинг токенов и/или валют. (ICO / IEO)

- Подключение фиантых шлюзов (локальных для страны в которой делаем запуск).

- Стейкинг валют.

- Pay-wall и микро платежи (в планах на разработку).



Что нужно:

- Финансирование для дальнейшей разработки. На сейчас разработка ведется своими силами и финансами на протяжении почти 2,5 года.

- Реклама для привлечения трейдеров / пользователей, интернет магазинов.

- Поиск Клиентов. Биржу можно запускать (продавать) регионально. Например запуск локальной биржи в Польше.





Для заинтересованных:

Ссылки на все по запросу. Тут рекламировать не буду.



Что готовы предложить:

- Инвесторам: долевое участие

- Продавцам : % от продаж и/или арендной платы.

- Людям с связями : договоримся)



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