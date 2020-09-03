Ищу партнеров, инвесторов. криптовалютная биржа. прием крипт

Есть разработанная и запущенная (в UA) криптовалютная биржа.
Пока рекламы не давали. Есть небольшая активность обменок которые работают через биржу.
Возможности:
- Подключены основные криптовалюты: btc, ltc, eth, bsv, bch, xmr, erc-20 токены
- Подключен прием платежей с карты (2 разных процессинга)
- Есть встроенный мерчант аккаунт ( прием платежей, когда биржа выступает процессингом, как paypal например ). Есть плагины под основные CMS.
- Есть маржиналка. (нету ликвидности пока для ее включения).
- Реализована поддержка landing/funding ( дать деньги в пользование для маржиналки под % ). Такое есть только у больших бирж типа bitfinex, ...
- Есть все типы ордеров. limit, market, stop limit, stop market, stop trailing, conditional. Опции hidden, fill or kill, post only, fix total, market order max price, ....
- Подключен бот в телеграм.
- Биржа прямо из интерфейса может создавать пользовательские ERC20 токены и создавать private user market (пока в dev).
- Работаем над фьючерсами. Пока только SWAP торговля.
- Рефералка, бонусная программа, двухфакторка ... все это есть.
Из крутых нюансов:
- Биржа создавалась для продажи так называемых white-label (то есть движек можно запускать под разными интерфейсами).
- Есть мульти-язычность и все адаптивно работает в браузерах на мобильниках.
- Есть свой агрегатор ликвидности. Ордера в синке могут закрываться на других биржах (bitfinex, binance, ...). Так кстати начинал bitfinex.
- Мерчант аккаунт позволяет иметь множество магазинов, делать дизайн инвойса и выставлять их через web и/или API.
- Есть полноценное API для торговли. Websocket и REST.
На чем можно зарабатывать:
- Комиссии от торговых операций.
- На комиссиях при приеме платажей для интернет магазинов.
- На комиссиях при вводе-выводе крипты и фиата.
- От продажи движка целиком.
- Продажа white label (аренда). (от клиента нужен только домен, логотип brand name, ...).
- Листинг токенов и/или валют. (ICO / IEO)
- Подключение фиантых шлюзов (локальных для страны в которой делаем запуск).
- Стейкинг валют.
- Pay-wall и микро платежи (в планах на разработку).
Что нужно:
- Финансирование для дальнейшей разработки. На сейчас разработка ведется своими силами и финансами на протяжении почти 2,5 года.
- Реклама для привлечения трейдеров / пользователей, интернет магазинов.
- Поиск Клиентов. Биржу можно запускать (продавать) регионально. Например запуск локальной биржи в Польше.
Для заинтересованных:
Ссылки на все по запросу. Тут рекламировать не буду.
Что готовы предложить:
- Инвесторам: долевое участие
- Продавцам : % от продаж и/или арендной платы.
- Людям с связями : договоримся)
Контакты:
+380956980972 (только telegram)