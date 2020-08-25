Український бізнес має можливість погашати заборгованість із заробітної плати за допомогою низки кредитних програм.
Дивися повний текст Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою кредитів - Шмигаль.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:35
Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою...
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Дивися повний текст Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою кредитів - Шмигаль.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:35
Обожаю нашего премьера
Загони себя в долги...
ни какой оптимизации, сокращения расходов и т.д. :((
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