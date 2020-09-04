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Бізнес може погашати борги
із зарплати за допомогою...

Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:35

Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес має можливість погашати заборгованість із заробітної плати за допомогою низки кредитних програм.

Дивися повний текст Бізнес може погашати борги із зарплати за допомогою кредитів - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:35

Обожаю нашего премьера
Загони себя в долги...
ни какой оптимизации, сокращения расходов и т.д. :((
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:15

Так в нього світогляд чинуші, чим більший штат бездар, секретуток, кумів тим вищий ранг, зарплата і премії, відповідальності за свої дії при цьому ноль. Холуї з податків і так все оплатять.
Українець
 
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