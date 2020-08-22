Голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу констатував, що в липні та серпні банки кредитували бізнес та населення значно активніше, ніж в першому півріччі.
Дивися повний текст Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:36
Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:36
в Європі ставка НБу - 0%! а то і мінусова , навіть в мордорі ставка 4% нбу,
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