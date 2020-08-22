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Кредитні ставки для бізнесу
вже нижче 10%, - НБУ

Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:36

Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу констатував, що в липні та серпні банки кредитували бізнес та населення значно активніше, ніж в першому півріччі.

Дивися повний текст Кредитні ставки для бізнесу вже нижче 10%, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:36

в Європі ставка НБу - 0%! а то і мінусова , навіть в мордорі ставка 4% нбу,
vitaliy_panchuk
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