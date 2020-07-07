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Резерви під списання $350 млн Суркісам відсутні, це...
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк (Київ) не створював додаткові резерви по судовій суперечці з компаніями братів Суркісів, примусове стягнення $350 млн призведе до зменшення капіталу банку і недонадходжень до держбюджету на таку ж суму, заявив заступник голови наглядової ради ПриватБанку Артем Шевальов.
Дивися повний текст Резерви під списання $350 млн Суркісам відсутні, це прямий \"мінус\" в капітал - член наглядової ради ПриватБанку
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:46
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