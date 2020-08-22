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Дощ може стати ефективним
джерелом відновлюваної енергії...

Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:03

Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії...

Пропонуємо до обговорення:
Спроби отримати енергію, використовуючи воду, раніше робилися неодноразово, проте на цей раз ми, можливо, отримали найбільш ефективне рішення.

Дивися повний текст Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії (відео).
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