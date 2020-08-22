Спроби отримати енергію, використовуючи воду, раніше робилися неодноразово, проте на цей раз ми, можливо, отримали найбільш ефективне рішення.
Дивися повний текст Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії (відео).
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:03
Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії...
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Дивися повний текст Дощ може стати ефективним джерелом відновлюваної енергії (відео).
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