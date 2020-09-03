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Вік виходу держслужбовців на
пенсію в Україні хочуть...

Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35

Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розробляють механізм, відповідно до якого державні службовці зможуть виходити на пенсію пізніше, ніж у 65 років.

Дивися повний текст Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть збільшити: кому і як.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35

Какой смысл держать на государственной службе малопригодных к работе, и зарабатывающих большие надбавки за стаж, после 60-и? Надо молодым место уступать !
zloy_ukr
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