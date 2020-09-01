В Україні розробляють механізм, відповідно до якого державні службовці зможуть виходити на пенсію пізніше, ніж у 65 років.
Дивися повний текст Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть збільшити: кому і як.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35
Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть збільшити: кому і як.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35
Какой смысл держать на государственной службе малопригодных к работе, и зарабатывающих большие надбавки за стаж, после 60-и? Надо молодым место уступать !
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:28
Очередная лазейка не идти на пенсию - хлебное место никто не хочет уступать.
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