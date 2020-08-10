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Яким IT-фахівцям роботодавці
готові платити більше...

Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42

Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше...

Пропонуємо до обговорення:
Середній рівень зарплат, який пропонують українським айтішникам роботодавці, становить 17 000 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:43

Бред, файненс как всегда. Даже студенты ищут работу от 700 долл. без опыта работы и скиллов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:52

>> Средний уровень зарплат, предлагаемый украинским айтишникам работодателями, составляет 17 000 грн.

га га га, закрыл статью на***
manowar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:40

Можливо, маються на увазі роботодавці у державних установах?)
victorulysses7
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