Середній рівень зарплат, який пропонують українським айтішникам роботодавці, становить 17 000 грн.
Дивися повний текст Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше (інфографіка).
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42
Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше...
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Дивися повний текст Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше (інфографіка).
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:43
Бред, файненс как всегда. Даже студенты ищут работу от 700 долл. без опыта работы и скиллов.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:52
>> Средний уровень зарплат, предлагаемый украинским айтишникам работодателями, составляет 17 000 грн.
га га га, закрыл статью на***
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:03
Студенты мечтают ровно до того момента пока у родителей не лопнет терпение. А потом получают увесистый волшебный пендель под зад, и бегом летят работать на пол ставки в АТБ грузчиками максимум за 4000 гривен в месяц. Мечтать можно и про 100500$ в день, пока папка с мамкой кормят, поят и одевают.
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