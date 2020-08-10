Середній рівень зарплат, який пропонують українським айтішникам роботодавці, становить 17 000 грн.
Дивися повний текст Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше (інфографіка).
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:42
Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше (інфографіка).
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:43
Бред, файненс как всегда. Даже студенты ищут работу от 700 долл. без опыта работы и скиллов.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:52
>> Средний уровень зарплат, предлагаемый украинским айтишникам работодателями, составляет 17 000 грн.
га га га, закрыл статью на***
Додано: Суб 05 вер, 2020 06:16
Re: Яким IT-фахівцям роботодавці готові платити більше...
Не совсем подходящее место для it-вакансий, обычно используются другие ресурсы.
Плюс я так бегло глянул - все более-менее солидные фирмы не указывают сумм.
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