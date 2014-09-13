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У Єгипті відкриють
нове місто-курорт

У Єгипті відкриють нове місто-курорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:36

У Єгипті відкриють нове місто-курорт

Пропонуємо до обговорення:
В Єгипті зводять для туристів новий курортний місто - Новий Ель-Аламейн. Він розташований на середземноморському узбережжі і буде забезпечений всією необхідною інфраструктурою, повідомляє Al Monitor.

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