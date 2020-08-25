"Дія. City" не прив'язана до будь-якої території, ця зона працюватиме у всій країні.
Дивися повний текст Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній до початку 2021 року.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:39
Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній до початку 2021 року.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:40
А за введенный капитал, если не выводится вообще никакого, доплачивать будут?
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:50
Схема видимо такая - загоняют кнутом и пряниками в "свободную" экономическую зону, а потом резко перекрывают выходы и обкладывают конскими налогами
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