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Мінцифри хоче запустити
віртуальну вільну економічну...

Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:39

Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну...

Пропонуємо до обговорення:
"Дія. City" не прив'язана до будь-якої території, ця зона працюватиме у всій країні.

Дивися повний текст Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній до початку 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:40

А за введенный капитал, если не выводится вообще никакого, доплачивать будут?
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:50

Схема видимо такая - загоняют кнутом и пряниками в "свободную" экономическую зону, а потом резко перекрывают выходы и обкладывают конскими налогами :lol:
Амвросий
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