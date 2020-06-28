Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3301.
Дивися повний текст Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:40
Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:41
"тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений"
Очень правильно.
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