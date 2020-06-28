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Нардепи посилили покарання
за викрадення автомобіля

Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:40

Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3301.

Дивися повний текст Нардепи посилили покарання за викрадення автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:41

"тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений"

Очень правильно.
Grover
 
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