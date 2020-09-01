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Альфа-Банк Україна пропонує
кредит готівкою і можливість...

Альфа-Банк Україна пропонує кредит готівкою і можливість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:27

Альфа-Банк Україна пропонує кредит готівкою і можливість...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна для своїх клієнтів, які активно готуються порадувати себе і своїх близьких у період новорічних свят, пропонує оформити кредит готівкою з 21 листопада і до кінця цього року 2016 відділеннях Альфа-Банку Україна або UniCredit Bank (Укрсоцбанк).

Дивися повний текст Альфа-Банк Україна пропонує кредит готівкою і можливість виграти новорічний подарунок - один з 100 телевізорів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:27

Уже несколько лет пользуюсь услугами Альфа банка. Доволен.
dimoy55
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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