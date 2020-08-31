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Хто повинен буде замінити
паспорт і чи обов'язково це

Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:51

Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це

Пропонуємо до обговорення:
Зараз паспорта в формі карти необов'язкові.

Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
R2
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