Зараз паспорта в формі карти необов'язкові.
Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:51
Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це
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Дивися повний текст Хто повинен буде замінити паспорт і чи обов'язково це.
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