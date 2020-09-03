Рішення суду він назвав "юридичним свавіллям", за яке доведеться заплатити українським платникам податків.
Дивися повний текст Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:27
Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах.
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