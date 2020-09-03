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Сульжик про рішення у
справі Суркісів-Привата:...

Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:27

Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата:...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення суду він назвав "юридичним свавіллям", за яке доведеться заплатити українським платникам податків.

Дивися повний текст Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:27

Укрсудьи выше Бога, особая каста
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