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Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Рішення суду він назвав "юридичним свавіллям", за яке доведеться заплатити українським платникам податків.
Дивися повний текст Сульжик про рішення у справі Суркісів-Привата: переможемо якщо не в українських, то в міжнародних судах
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:27
Укрсудьи выше Бога, особая каста
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