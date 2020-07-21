Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3023.
Дивися повний текст ВР прийняла за основу законопроєкт про користувачів сігвеїв і гіроскутерів: що він передбачає.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:50
ВР прийняла за основу законопроєкт про користувачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР прийняла за основу законопроєкт про користувачів сігвеїв і гіроскутерів: що він передбачає.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:50
ПДД становится всё страньше.
"лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух – или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электрического двигателя (электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры и тому подобное), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями;"
Вспомним определение МТС: "Механическое транспортное средство — транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт."
Интересно, много ли у нас сигвеев с мощностью выше 3 кВт? Наверное, есть, раз так уж нужно им позволить ездить ещё и по велодорожкам. По проезжей части они, как любое ТС с двигателем, и сейчас ездить могут. Причём, не только по краю.
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