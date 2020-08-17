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Раді рекомендують обмежити
боржникам по оплаті комуналки...

Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:13

Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки...

Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті житлово-комунальних послуг виїзд за кордон.

Дивися повний текст Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки виїзд за кордон.
R2
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Рекомендую ВР распуск, в связи с отсутствием результатов по возложенным на нее обязательствам.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:26

Сначала дайте возможность людям отключиться от навязываемых услуг (например, центральное отопление), а потом "рекомендуйте". Это геноцид, и за него придется отвечать, даже если эти решения спускаются от зарубежных кураторов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:31

Выезд за границу. Это куда ? В Турцию ? Смешно. Запретите еще вылет в космос.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:02

нужно предать политической анафеме политсилы предлагающие подобный бред и больше не выбирать их даже в поселковые советы...
Тракторист
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