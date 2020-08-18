Верховній раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті житлово-комунальних послуг виїзд за кордон.
Дивися повний текст Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки виїзд за кордон.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:13
Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки виїзд за кордон.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:19
Рекомендую ВР распуск, в связи с отсутствием результатов по возложенным на нее обязательствам.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:26
Сначала дайте возможность людям отключиться от навязываемых услуг (например, центральное отопление), а потом "рекомендуйте". Это геноцид, и за него придется отвечать, даже если эти решения спускаются от зарубежных кураторов.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:31
Выезд за границу. Это куда ? В Турцию ? Смешно. Запретите еще вылет в космос.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:55
Нехватає рабів вже в Україні, які готові за похлебку гарувати, зелена шваль хоче вернути феодалізм
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:24
Англосаксам мабуть теж не вистачає... (чого, тільки не розумію):
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:41
Re: Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки
Ну що за дятли там сидіть?????!!!!!!!!
Що не ініціатива, то злизана з Раши. Ну, подобаються вам Раша, то підзуйте туди і законотворчуйте, .удаки!
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