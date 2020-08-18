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Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:22
за политсилы предлагающие подобные законопроекты нужно перестаиь голосовать на выборах всех уровней...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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