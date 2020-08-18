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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:22
за политсилы предлагающие подобные законопроекты нужно перестаиь голосовать на выборах всех уровней...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:21
Re: Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки
Надо же, неожиданно положительная новость про депутатов Слуги народа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 06 вер, 2020 04:11
Рукалицо...Зарубежные куратор, геноцид)) Вы в этот бред правда верите?! Про отключение согласен. Но уверен, что большинство неплательщиков отнюдь не горят желанием отключиться, а исправно пользуются этими услугами и причина банальна- нет наказания. Как только мало-мальски начнут наказывать долги сократятся и будут уоколонулевой отметки, а то и в плюс выйдут.
Додано: Нед 06 вер, 2020 04:14
С точностью наоборот. Пора перестать голосовать за при***, обещающих шару и дешёвый газ. Тарифы на коммунальные и дальше будут расти при любой власти. Вот кто так скажет- за того и голосовать нужно. Потому как это правда, а не дешёвый популизм для дурачков.
Что плохого в законопроекте? Среди должников подавляющее большинство не платит просто так. Запретить таким выезд за границу- они быстро погасят долги. А как быть с остальными, кто исправно платит?
Додано: Нед 06 вер, 2020 04:28
Неправда. При позапрошлой власти тарифы не росли. При прошлой власти - выросли во много раз. При нынешней (пока что) тоже не растут.
Платить по европейским тарифам с украинскими зарплатами - нереально. Субсидию оформить невозможно, если ты не пенсионер или не сидишь на минималке.
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