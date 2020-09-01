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Іпотечне кредитування за тиждень
зросло на 1,5% — Шмигаль

Іпотечне кредитування за тиждень зросло на 1,5% — Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:57

Іпотечне кредитування за тиждень зросло на 1,5% — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Програма іпотечного кредитування за тиждень зросла на 1,5%.

Дивися повний текст Іпотечне кредитування за тиждень зросло на 1,5% — Шмигаль.
R2
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