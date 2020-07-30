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Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру,...
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Додано: Суб 05 вер, 2020 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft має намір внести істотні зміни у вбудовану в Windows 10 екранну клавіатуру. Оновлений дизайн сенсорної клавіатури заснований на напрацюваннях Windows 10X. При цьому користувачам стануть доступні нова анімація натискання клавіш, звуки і можливості пошуку і вставки анімованих GIF зображень.
Дивися повний текст Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру, поліпшену роботу з емодзі
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R2
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Додано: Суб 05 вер, 2020 09:35
всякую ерунду обновляют, а обещаной оптимизации работы с HDD нет... с каждым разом все медленней и медленней... а в госзакупках до сих пор не хотят продавать ноуты с SSD, я еле свой тендер отвоевал у "правильных" фирм, чтобы нам другие ребята нормальные быстрые ноуты поставили... зато везде win10, ага...
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Tamagoch
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