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Windows 10 отримає оновлену
екранну клавіатуру,...

Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:35

Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру,...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft має намір внести істотні зміни у вбудовану в Windows 10 екранну клавіатуру. Оновлений дизайн сенсорної клавіатури заснований на напрацюваннях Windows 10X. При цьому користувачам стануть доступні нова анімація натискання клавіш, звуки і можливості пошуку і вставки анімованих GIF зображень.

Дивися повний текст Windows 10 отримає оновлену екранну клавіатуру, поліпшену роботу з емодзі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:35

всякую ерунду обновляют, а обещаной оптимизации работы с HDD нет... с каждым разом все медленней и медленней... а в госзакупках до сих пор не хотят продавать ноуты с SSD, я еле свой тендер отвоевал у "правильных" фирм, чтобы нам другие ребята нормальные быстрые ноуты поставили... зато везде win10, ага...
Tamagoch
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