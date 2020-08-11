Про це у коментарі УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:30
Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів.
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:30
"Профессионал" по распиливанию бюджетных средств.Ремонт вагонов это всё равно,что латать дыры на дорогах.
|