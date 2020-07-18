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Мінінфраструктури планує оновити
100 пасажирських вагонів

Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:30

Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Дивися повний текст Мінінфраструктури планує оновити 100 пасажирських вагонів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:30

"Профессионал" по распиливанию бюджетных средств.Ремонт вагонов это всё равно,что латать дыры на дорогах.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:17

Эти 100 вагонов уже который год планируют обновить)).
sota24062016
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