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SpaceX запустила ще
60 супутників Starlink

SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:53

SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink

Пропонуємо до обговорення:
SpaceX підняла ще одну партію супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту в четвер, після незначних затримок. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Дивися повний текст SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:53

Роскосмос звільнив усіх штатних шаманів через недостатню ефективність і марні сподівання.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:10

  svyatoslav_hromyak написав:Роскосмос звільнив усіх штатних шаманів через недостатню ефективність і марні сподівання.

А что там "Укркосмос" и украинские спутники?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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