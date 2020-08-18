SpaceX підняла ще одну партію супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту в четвер, після незначних затримок. Про це повідомляє Interesting Engineering.
Дивися повний текст SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:53
SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink
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Дивися повний текст SpaceX запустила ще 60 супутників Starlink.
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:53
Роскосмос звільнив усіх штатних шаманів через недостатню ефективність і марні сподівання.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:10
А что там "Укркосмос" и украинские спутники?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:50
"Лыбидь" лежит где-то на складах в Казахстане.
И раз в год руководители Государственного космического агентства Украины торжественно объявляют, что запуск "Лыбидя" переносится на следующий год по техническим обстоятельствам.
Теперь уже точно не вернусь
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