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Шмигаль пояснив, чому не
можна обмежувати зарплати...

Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09

Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю телеканалу "Украіна24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати чиновникам в 47 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09

Висококласні специ по розпилу, корупції, крадіжкам???. Який результат їх діяльності ми бачимо в Україні
Українець
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:59

Re: Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...

Вполне разумно. некоторые инициативы этой власти приятно удивляют.
galex
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