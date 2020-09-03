Про це в інтерв'ю телеканалу "Украіна24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати чиновникам в 47 тис. грн.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати чиновникам в 47 тис. грн.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
Висококласні специ по розпилу, корупції, крадіжкам???. Який результат їх діяльності ми бачимо в Україні
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:59
Re: Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...
Вполне разумно. некоторые инициативы этой власти приятно удивляют.
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