Про це в інтерв'ю телеканалу "Украіна24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати чиновникам в 47 тис. грн.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати чиновникам в 47 тис. грн.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:09
Висококласні специ по розпилу, корупції, крадіжкам???. Який результат їх діяльності ми бачимо в Україні
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:59
Re: Шмигаль пояснив, чому не можна обмежувати зарплати...
Вполне разумно. некоторые инициативы этой власти приятно удивляют.
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:47
ну да. 47 тыс смешно для топ-специалистов. На крупных киевских фирмах обычные начальники отделов получают от 50 и выше.
Додано: Нед 06 вер, 2020 06:31
На финансовом портале писать о минималке в 5 лямов, ну, как сказать, несолидно что-ли
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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