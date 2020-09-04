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В Україні через перевірки
змушують повернути субсидію в...

В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:41

В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті частина одержувачів допомоги зобов'язана повернути її в бюджет.

Дивися повний текст В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в бюджет.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:41

В чем проблема? Авто старше 5 лет. Закон меняйте
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:06

vova3215 Это сейчас, а на момент получения неизвестно. Из за этих субсидий и факторов которые к ним привели очень хочется прошлому президенту под зад дать со всей "любовью" от "благодарных" граждан :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:08

  Igorten написав:vova3215 Это сейчас, а на момент получения неизвестно. Из за этих субсидий и факторов которые к ним привели очень хочется прошлому президенту под зад дать со всей "любовью" от "благодарных" граждан :)


Чмырей, подобных тебе, зелёное чмо - будут выдаивать по полной, не переживай, хоть ты «типо и научилось красть» - тратить не научилось.
bulkoed
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:10

  vova3215 написав:В чем проблема? Авто старше 5 лет. Закон меняйте

«х******»? Купить шмагло - содержать не шмагло? ))))
bulkoed
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