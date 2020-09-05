В результаті частина одержувачів допомоги зобов'язана повернути її в бюджет.
Дивися повний текст В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в бюджет.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:41
В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в бюджет.
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:06
vova3215 Это сейчас, а на момент получения неизвестно. Из за этих субсидий и факторов которые к ним привели очень хочется прошлому президенту под зад дать со всей "любовью" от "благодарных" граждан
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:08
Чмырей, подобных тебе, зелёное чмо - будут выдаивать по полной, не переживай, хоть ты «типо и научилось красть» - тратить не научилось.
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:10
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:52
Один, возможно, на всю страну и купил. Швырнул и люлей в безисходность
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