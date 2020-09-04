В Україні газ з вересня по грудень 2020-го подорожчає з 5,4 до 7 грн за кубометр.
Дивися повний текст Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки коштуватиме кубометр.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44
Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки коштуватиме кубометр.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44
Прибавьте к цене газа в 7 гр. Распределение и транспортировку и получите 9 гривен т.е. больше,чем было до разделения цены,а было 7.9гр.Вот и вся арифметика.А потом поднимается и транспортировка и будет полная ПЕРЕМОГА.
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