RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тариф на газ в Україні
подорожчає взимку: скільки...

Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44

Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні газ з вересня по грудень 2020-го подорожчає з 5,4 до 7 грн за кубометр.

Дивися повний текст Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки коштуватиме кубометр.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44

Прибавьте к цене газа в 7 гр. Распределение и транспортировку и получите 9 гривен т.е. больше,чем было до разделения цены,а было 7.9гр.Вот и вся арифметика.А потом поднимается и транспортировка и будет полная ПЕРЕМОГА.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:29

Я так понимаю Украина каким то фантастическим образом собралась поднять мировые цены наз на Европейских хабах? Если мне не изменяет память то тариф на газ у нас равен формуле - цена на хабе + транспортировка. В данный момент цена на хабе около 100 долл. за 1 тыс. кубов. Почему это у нас уже 200 долл.? Откуда такие цифры?
bublik_ltd
 
Повідомлень: 138
З нами з: 24.11.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:54

Допоможiть порадою.
Я громадянин Украiiни, я стара людина, у мене свою розумiння патрiотизму.
Так ось:
Я абонент Херсонгазу. Все життя я платив за газ на рахунок мфо ДЕРЖАВНОГО банку Укрэксимбанк. В платижки на розподил яку менi принесли значаться реквiзити iban ПРИВАТНОГО iноземного банку Аваль. Я принципово не хочу платити через цей банк. Тому нараховану суму чесно кладу на рахунок Укрэксим. В результатi за спожитий газ на державному рахунку у мене вiдображаеться переплата, а Херсонгаз виписуе погрози-попередження, змушуе платити в Аваль.
Як менi вiдстояти право платити на эдиний рахунок, I головне - в державному банку?
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:05

  bublik_ltd написав:Я так понимаю Украина каким то фантастическим образом собралась поднять мировые цены наз на Европейских хабах? Если мне не изменяет память то тариф на газ у нас равен формуле - цена на хабе + транспортировка. В данный момент цена на хабе около 100 долл. за 1 тыс. кубов. Почему это у нас уже 200 долл.? Откуда такие цифры?

а знаете на каком расстоянии находится Амстердам? транспортировка на 100 км стоит примерно 5 долларов... ;)

при этом реальные расстояния по транспортировке меньше заложенных в тариф в 2-3 раза и газовые мошенники получают дополнительную прибыль 50-75 долларов на каждых 1000 м3 - такими наварами может похвастаться только наркоторговля, работорговля, проституция и торговля оружием...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 06.08.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:22

Re: Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...

Пока есть дойная корова, ее будут выдаивать со всем присущим цинизмом.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10054
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в...
R2 » Суб 05 вер, 2020 13:41
5 197
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 18:52
Moimir
Ціна на газ в Україні зросте, але буде найнижчою за... 1, 2
R2 » П'ят 04 вер, 2020 14:10
14 688
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 18:39
Амвросий
Вік виходу держслужбовців на пенсію в Україні хочуть...
R2 » П'ят 04 вер, 2020 16:35
4 215
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 12:49
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.