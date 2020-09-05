В Україні газ з вересня по грудень 2020-го подорожчає з 5,4 до 7 грн за кубометр.
Дивися повний текст Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки коштуватиме кубометр.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44
Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки коштуватиме кубометр.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:44
Прибавьте к цене газа в 7 гр. Распределение и транспортировку и получите 9 гривен т.е. больше,чем было до разделения цены,а было 7.9гр.Вот и вся арифметика.А потом поднимается и транспортировка и будет полная ПЕРЕМОГА.
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:29
Я так понимаю Украина каким то фантастическим образом собралась поднять мировые цены наз на Европейских хабах? Если мне не изменяет память то тариф на газ у нас равен формуле - цена на хабе + транспортировка. В данный момент цена на хабе около 100 долл. за 1 тыс. кубов. Почему это у нас уже 200 долл.? Откуда такие цифры?
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:54
Допоможiть порадою.
Я громадянин Украiiни, я стара людина, у мене свою розумiння патрiотизму.
Так ось:
Я абонент Херсонгазу. Все життя я платив за газ на рахунок мфо ДЕРЖАВНОГО банку Укрэксимбанк. В платижки на розподил яку менi принесли значаться реквiзити iban ПРИВАТНОГО iноземного банку Аваль. Я принципово не хочу платити через цей банк. Тому нараховану суму чесно кладу на рахунок Укрэксим. В результатi за спожитий газ на державному рахунку у мене вiдображаеться переплата, а Херсонгаз виписуе погрози-попередження, змушуе платити в Аваль.
Як менi вiдстояти право платити на эдиний рахунок, I головне - в державному банку?
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:05
а знаете на каком расстоянии находится Амстердам? транспортировка на 100 км стоит примерно 5 долларов...
при этом реальные расстояния по транспортировке меньше заложенных в тариф в 2-3 раза и газовые мошенники получают дополнительную прибыль 50-75 долларов на каждых 1000 м3 - такими наварами может похвастаться только наркоторговля, работорговля, проституция и торговля оружием...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:22
Re: Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...
Пока есть дойная корова, ее будут выдаивать со всем присущим цинизмом.
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