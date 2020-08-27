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З 1 жовтня Приватбанк змінює
тарифи на деякі послуги

З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:39

З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги

Пропонуємо до обговорення:
Також з початку жовтня зміняться тарифи на такі послуги.

Дивися повний текст З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги.
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