Також з початку жовтня зміняться тарифи на такі послуги.
Дивися повний текст З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:39
З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 жовтня Приватбанк змінює тарифи на деякі послуги.
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:27
Что ж не упомянули, что физ лицам тоже новых тарифов насыпали ?
В частности, теперь СЕП на счета физ лиц теперь не фиксированные 3 грн, а 0,5% минимум 5 грн.
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