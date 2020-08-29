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Платіжки споживача на
комунальні послуги мають бути...

Платіжки споживача на комунальні послуги мають бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:35

Платіжки споживача на комунальні послуги мають бути...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінрегіон.

Дивися повний текст Платіжки споживача на комунальні послуги мають бути реальними - Мінрегіон.
R2
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